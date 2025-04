L’Asl Foggia pronta ad assumere 80 infermieri di Sanitaservice tra loro anche gli eroi del Covid

L'Asl Foggia ha attivato le procedure per internalizzare 80 infermieri di Sanitaservice. Si tratta soprattutto degli infermieri impiegati nel 118 nel Gargano Nord. Il direttore generale delL'Asl Antonio Nigri, con propria delibera, ha autorizzato oggi l'indizione dell'avviso pubblico, per titoli.

