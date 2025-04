Milano non è una città per ciclisti è strage sulle strade

Milano non è una città per ciclisti nonostante gli sforzi del Comune nel promuovere la mobilità sostenibile. I numeri sono impressionanti. Tra gli utenti delle due ruote, 1.140 feriti, 3 al giorno, nel 2023. Il dato peggiore dal 2014. E per quanto riguarda le vittime nel 2023 si sono registrati 5 morti, 3 nel 2024. "Non c'è cultura", denunciano le associazioni che promuovono l'uso delle biciclette. Tgcom24.mediaset.it - Milano non è una città per ciclisti: è strage sulle strade Leggi su Tgcom24.mediaset.it non è unapernonostante gli sforzi del Comune nel promuovere la mobilità sostenibile. I numeri sono impressionanti. Tra gli utenti delle due ruote, 1.140 feriti, 3 al giorno, nel 2023. Il dato peggiore dal 2014. E per quanto riguarda le vittime nel 2023 si sono registrati 5 morti, 3 nel 2024. "Non c'è cultura", denunciano le associazioni che promuovono l'uso delle biciclette.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Su questo argomento da altre fonti: Milano non è una città per ciclisti: è strage sulle strade; Milano è la città più pedonabile del mondo: l'Europa domina la classifica, l'Italia ne piazza ben tre in top10; «Milano non è grigia», il New York Times la celebra: dalla Torre Velasca alla Fondazione Prada, i 10 edifici da vedere; Milano, tra arte e moda: un viaggio indimenticabile; Milano: le mani sulla città.