Tra un mese la finale nazionale pronti a dare battaglia

Today.it - Tra un mese la finale nazionale: pronti a dare battaglia Leggi su Today.it Ancora viva l'emozione per il Piacenza Special Dream Team per la vittoria del campionato paralimpico sperimentale di calcio integrato a 7 della Figc, centrato di recente a Noceto. Un successo che ha permesso alla società del presidente Stefano Rossi, del dirigente Mauro Mitri e dei tecnici Aurora.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Tra un mese la finale nazionale: pronti a dare battaglia; Tra un mese la finale nazionale: pronti a dare battaglia; Volley A2M Finale. L'incitamento del Governatore Alberto Cirio: Pronti a tifare e sostenervi in questa sfida; FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA RALLY - 40^ edizione da record per il Rally della Lanterna; Pickel vola in nazionale e ora è pronto a lanciare la Cremonese.

Scrive msn.com: Una nutrita squadra pronta a concorrere alle Olimpiadi nazionali in più materie - Si sono conosciuti sui banchi di scuola nel settembre scorso, e in pochi mesi sono diventati una squadra: Oarista ...