Per quale motivo il gatto butta giù gli oggetti

oggetti per curiosità, noia, o per attirare l'attenzione del loro umano. Non lo fanno per dispetto, come saremmo portati a pensare, ma come forma di esplorazione dell'ambiente e interazione. Quando lo fanno è inutile sgridarli, meglio capire e prevenire. Leggi su Fanpage.it I gatti fanno cadereper curiosità, noia, o per attirare l'attenzione del loro umano. Non lo fanno per dispetto, come saremmo portati a pensare, ma come forma di esplorazione dell'ambiente e interazione. Quando lo fanno è inutile sgridarli, meglio capire e prevenire.

Tommaso Franchi, eliminato di recente dal Grande Fratello, è tornato al centro dell’attenzione per un gesto nei confronti di Alfonso Signorini. Il comportamento del compagno di MariaVittoria Minghetti non è passato inosservato. Il giovane, dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, ha acceso subito i sospetti di tensioni mai emerse fino a quel momento. 🔗anticipazionitv.it

Alcuni utenti di TikTok, piattaforma di contenuti video, si sono accorti che l'algoritmo del social network ha consigliato loro durante la navigazione dei filmati dal contenuto sessualmente esplicito. Immagini che possono urtare la sensibilità dei più piccoli. Il motivo per cui i video siano... 🔗europa.today.it

Zita Fusco, ex allieva e aspirante attrice della prima edizione di “Amici”, si è ritrovata improvvisamente in ospedale dopo che un gatto nero di sette chili le è piombato in testa dal terzo piano, mentre era in fila davanti a una pasticceria di Milano. “Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene”, ha raccontato al quotidiano Il Piccolo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Educazione e Comportamento; Moviola Como-Juventus, proteste per il fallo di mano di Gatti da rigore sull'1-1 | FOTO. Le notizie più recenti da fonti esterne