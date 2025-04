Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline 2025 il programma

festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo detta delle Galline a Pagani. “Sorè, ‘A Maronn’” il claim dell’edizione 2025, un omaggio al celebre Franco Tiano, che rappresenta la necessità di essere fermi sulla figura della Madre della Chiesa, e. Salernotoday.it - Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline 2025: il programma Leggi su Salernotoday.it Si celebreranno dal 25 aprile al 1 maggio iindel Carmelo dettaa Pagani. “Sorè, ‘A Maronn’” il claim dell’edizione, un omaggio al celebre Franco Tiano, che rappresenta la necessità di essere fermi sulla figuraMadreChiesa, e.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Su questo argomento da altre fonti: Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline 2025: il programma; San Marco di Castellabate: tutto pronto per i preparativi dei solenni festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista | VIDEO; Tutto pronto per la Festa della Beata Giovanna. Le celebrazioni il Lunedì dell’Angelo: ospite d'onore il Comune di Lucca; Tutto pronto per la festa della Beata Giovanna. Le celebrazioni il lunedì dell’Angelo: ospite d'onore il Comune di Lucca; Fede e tradizione in scena a Torchiarolo: tutto pronto per la festa patronale, il programma.

Riporta informazionecomunicazione.it: Tutto pronto a Corigliano-Rossano per i festeggiamenti tradizionali in onore di San Giuseppe - Dalle 18:00 in piazza del Popolo, invece, l’avvio dei festeggiamenti sempre in onore di San Giuseppe: intrattenimento musicale, offerta delle zeppole di San Giuseppe ed alle 19:30 l’accensione de “U ...

Da riviera24.it: Imperia, tutto pronto per i festeggiamenti di Natale a Borgo Fondura - L’onore di inserire i tradizionali festeggiamenti del Circolo in un importante concerto ci rende orgogliosi. Un modo per augurarsi un Sereno Natale e lanciare un messaggio di speranza e fratella ...

Come scrive verbanianotizie.it: anzino festeggiamenti sant’antonio - Il piccolo paese anzaschino, dal lontano 1669, nel giorno di Sant’Antonio, 13 giugno, diventa meta di tanti pellegrini che arrivano al Santuario dalle valli limitrofe per pregare il Santo Frate ...