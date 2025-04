WTA 1000 Madrid Cocciaretto e Bronzetti eliminate avanti Starodubtseva e Keys

Cocciaretto e Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Madrid. Le azzurre sono state sconfitte rispettivamente da Yuliia Starodubtseva (7-6 6-4) e da Madison Keys (6-4 6-3). Starodubtseva, numero 99, affronterà Liudmila Samsonova, numero 20 del mondo, con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale, mentre la statunitense, numero 5 del ranking e del seeding, sfiderà al terzo turno la russa Anna Kalinskaya.Qualche rimpianto per Cocciaretto, ripescata come lucky loser ma costretta a fare i conti con qualche incertezza di troppo dopo essere andata per due volte in vantaggio di un break. La marchigiana strappa il servizio nel terzo gioco, ma Starodubtseva riesce a tenere il passo dell’azzurra. Dal sesto gioco in poi il set diventa un braccio di ferro con un break a zero a testa e un servizio strappato dall’ucraina per pareggiare il conto e trascinare la contesa al tie break, chiuso da Starodubtseva sul 7-5. Leggi su Sportface.it Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabettae Luciaal WTAdi. Le azzurre sono state sconfitte rispettivamente da Yuliia(7-6 6-4) e da Madison(6-4 6-3)., numero 99, affronterà Liudmila Samsonova, numero 20 del mondo, con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale, mentre la statunitense, numero 5 del ranking e del seeding, sfiderà al terzo turno la russa Anna Kalinskaya.Qualche rimpianto per, ripescata come lucky loser ma costretta a fare i conti con qualche incertezza di troppo dopo essere andata per due volte in vantaggio di un break. La marchigiana strappa il servizio nel terzo gioco, mariesce a tenere il passo dell’azzurra. Dal sesto gioco in poi il set diventa un braccio di ferro con un break a zero a testa e un servizio strappato dall’ucraina per pareggiare il conto e trascinare la contesa al tie break, chiuso dasul 7-5.

