‘Bella ciao’ origine e significato della canzone diventata inno della Resistenza

Roma, 24 aprile 2025 – Simbololotta contro la guerra, "Bella ciao" è uno dei canti popolari più noti e amati. Universalmente riconosciuta come l'italiana contro il nazifascismo, in realtà le sue origini sono avvolte da un alone di mistero, tema di dibattito tra storici e musicologi.La versione più nota di “Bella ciao” è emersa nel contestoSeconda Guerra Mondiale fra i canti partigiani del periodo, ma le sue radici affonderebbero in tradizioni popolari ben più antiche.? “Bella ciao” racconta la storia di unache ha attraversato il tempo, risultato di un’evoluzione testuale e musicale lunga secoli.“Bella ciao”: la storia e le radici popolariLa versione più celebre di "Bella ciao" è quella adottata dai partigiani italiani durante la. Il testo racconta la storia di un combattente che si sveglia al mattino per affrontare l'invasore, pronto a sacrificare la propria vita per la libertà.