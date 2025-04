Havoc recensione il fattore Tom Hardy e un neo noir che spreca enorme potenziale

Gareth Evans costruisce un hard-boiled puntando tutto sull'estetica per incastrarsi su un plot arzigogolato, e probabilmente conseguenza di una standardizzazione dettata dalle produzioni streaming. Peccato. Su Netflix. Iniziare bene, finire male. Davvero, che grande amarezza. Ci credevamo, fin dal trailer, esplosivo e coinvolgente. E ci credevamo dalle prime sequenze. Sporche, granulose, a metà tra il poliziottesco, l'hard-boiled, il neo-noir. Speravamo e pensavamo che Havoc di Gareth Evans, anche grazie alla presenza di un attore strepitoso come Tom Hardy, potesse essere un punto a favore segnato da Netflix. E invece? Invece, con il progressivo dipanarsi della narrazione, quella potenza iniziale sembra inesorabilmente svanire, impigliandosi in un racconto che procede a strappi, come un giro di giostra, finendo per disperdere la fragile attenzione di quegli spettatori indecisi che scorrono.

