Il dolore di Eleonora Daniele, chi è il fratello morto Luigi: "Aveva 44 anni, con lui sono morta anche io"

Una vicenda personale dolorosa ma che le ha insegnato tanto è quella che ha vissuto, conduttrice di Storie Italiane che si è avvicinata per la prima volta pubblicamente al tema della salute mentale con il libro “Ma siamo tutti matti?”.racconta in quelle pagine la storia del, affetto da autismo e scomparso prematuramente a 44ha raccontato la storia della sua famiglia, ritrovatasi improvvisamente a gestire un figlio affetto da autismo. “Avevo bisogno di accendere un riflettore sul problema dell’assistenza e sulla successiva impotenza delle famiglie nell’occuparsi di vicende così complesse”, ha raccontato la conduttrice a Leggo, “Tutto il sistema di cura della malattia mentale ha subito un arresto importante”.ha avuto con ilun legame molto profondo, che non si è interrotto in seguito alla scomparsa dell’uomo avvenuta nel 2015.