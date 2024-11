Sport.quotidiano.net - Il Bologna 2016 s’inceppa. Ozzano, brutto scivolone

Si esaurisce sul parquet di Iseo, seconda della classe nella division C, la striscia positiva del, che nonostante un Federico Osellieri da 26 punti e 6 rimbalzi, alza bandiera bianca 89-74 (24-20; 47-31; 69-57) e al termine della nona giornata di Interregionale scivola al sesto posto: per coach Lunghini e soci il record stagionale diventa così di 4 vittorie e 5 sconfitte. A gravare maggiormente tra le fila rossoblù è l’assenza della sua principale bocca da fuoco Pietro Ugolini, out per un infortunio a un dito, con derivante minor apporto offensivo (45 percento da due, 28 da tre) e una retroguardia meno brillante rispetto alle ultime uscite. Ciononostante la partenza dei bolognesi è incoraggiante e grazie al sostegno di Ugolini e Francisco Barbotti (14 punti e 9 rimbalzi) riesce a restare sulla scia bresciana, arrivando a -4 alla prima sirena.