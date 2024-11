Sport.quotidiano.net - I biglietti per il match del 25 novembre. Giornata contro la violenza verso le donne. Prezzi speciali per le tifose e promozioni

Al via la settimana che porterà alla ripresa del campionato di Serie A, dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, con l’Empoli che lunedì prossimo (25), alle 18.30, allo stadio Castellani-Computer Gross Arena ospiterà l’Udinese per la tredicesimadi Serie A. Si tratta, tra l’altro di una partita molto attesa, visto che parliamo di uno degli scontri diretti in chiave salvezza per gli azzurri. Iper ilsaranno in vendita a partire dalle 16 di domani conper lein occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellale, oltre alle consueteper gli abbonati e i tagliandi omaggio per gli Under 14.