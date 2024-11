Napolipiu.com - Guarin: “All’Inter mi ubriacavo ogni giorno. Una notte ho bevuto 70 birre”

L’ex centrocampista nerazzurro si confessa in un’intervista a Caracol Television, raccontando i suoi problemi di dipendenza e il difficile percorso di riabilitazione.La parabola drammatica di Fredysi arricchisce di nuovi, inquietanti dettagli. L’ex centrocampista dell’Inter, che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2012 al 2016 collezionando 141 presenze e 22 gol, ha aperto il suo cuore in un’intervista a Los Informantes di Caracol Television, rivelando il suo rapporto distruttivo con l’alcol.“Bevevo in casa, in discoteca e al ristorante. Dormivo, mi allenavo e bevevo, e così”, ha confessato l’ex calciatore colombiano. Una spirale negativa che ha portato il club a intervenire: “Dissero al mio agente che dovevo andare via da Milano, sentivo che non avevo limiti”.Dopo l’addionel 2016, il trasferimento allo Shanghai Shenua non ha migliorato la situazione: “Portai 16 persone per mettere insieme lì il mio gruppo in Cina.