Grave incidente sul raccordo Grosseto-Fano: auto ribaltata e pedone investito

Alle ore 16:10 di oggi, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato allertato per unavvenuto sul, in direzione Arezzo. L’episodio ha coinvolto un’con due persone a bordo e unche, purtroppo, ha perso la vita.Secondo le prime ricostruzioni, una vettura si èper cause ancora da accertare. A bordo viaggiavano due giovani donne, una di 23 anni e l’altra di 18, entrambe trasportate in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.Poco dopo l’, un uomo di 84 anni, che si trovava a piedi nei pressi del luogo del ribaltamento, è statoda un’mobile sopraggiunta. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.Sul luogo sono intervenuti l’medica, l’ambulanza India, la Misericordia di Arezzo, la Croce Rossa, oltre alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco.