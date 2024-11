Puntomagazine.it - Fuorigrotta: ruba in un esercizio commerciale dopo la chiusura. Arrestato un uomo

La Polizia di Stato ha un per furto aggravato, l'indagato aveva già precedenti di polizia specifici Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un 31enne rumeno con precedenti di polizia, anche specifici. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Terracina, hanno notato un soggetto che, aver scavalcato la recinzione di un, aveva adagiato alcune apparecchiature sul manto stradale. Pertanto, i poliziotti hanno tempestivamente bloccato il prevenuto accertando che lo stesso le aveva appena asportate dall'attività in questione; infine, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.