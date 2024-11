Anteprima24.it - Disco rosso a Saviano per la Ditar Smile Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEsce sconfitta di misura dal campo del Basketlacon il punteggio di 57-50. Partita dai due volti per i ragazzi allenati da coach Iarriccio. Un primo tempo giocato in maniera piuttosto soporifera ha portato la squadra beneventana ad uno svantaggio di 16 punti, subendo nel secondo quarto di gara un parziale di 12-2 e andando al riposo sul 30-14 per i padroni di casa. Nettamente migliori i secondi due quarti, dove il team ospite ha giocato con il piglio giusto ed ha difeso in maniera molto più aggressiva e corale, vincendo il parziale della ripresa 27-36. Purtroppo, ancora una volta, la squadra gialloblù non è riuscita ad essere incisiva per tutta la partita ma soltanto a tratti, e questo, soprattutto quando si gioca in trasferta, può essere un limite importante.