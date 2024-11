Criminalità brasiliana interessata al calcio in Portogallo | la Federcalcio apre un’indagine

Leggi su Sportface.it

In seguito all’inchiesta del quotidiano Pùblico in merito alla presunta presenza dellaorganizzatanelportoghese, la Federlusitana ha reso noto che aprirà.Come si legge nell’edizione di domenica scorsa del quotidiano, l’organizzazione criminalePrimeiro Comando da Capital (Pcc) avrebbe cercato di acquisire diverse squadre didella Liga 3 – solitamente indebitate in maniera grave – allo scopo di riciclare denaro sporco.Nel mirino della magistratura ci sarebbero anche alcuni imprenditori brasiliani, che svolgevano il ruolo degli intermediatori, sospettati di legami con laorganizzata.Al momento, l’unica operazione andata in porto sarebbe quella dell’ingresso nel capitale del Fafe, società sportiva guidata dall’ex calciatore Derlei.