Gaeta.it - Club del Sole al Tfp Summit di Napoli: opportunità lavorative nel settore turistico

Facebook WhatsAppTwitter In arrivo il Tfp, un’importante fiera del lavoro nel, che si svolgerà il 22 novembre presso l’hotel Ramada, dalle 9 alle 17.del, leader neldel turismo open air, parteciperà attivamente a questo evento con l’obiettivo di reclutare talenti per i propri villaggi, con un focus sui ruoli chiave necessari per supportare la propria espansione.L’importanza del TfpperdelIl Tfprappresenta un’occasione ideale perdeldi entrare in contatto con professionisti dele di attrarre nuove risorse. Con l’intenzione di assumere fino a 700 nuove figure, l’azienda cercherà personale per diversi reparti, inclusi ricevimento, sala e cucina. Questa iniziativa non solo dimostra l’impegno didela garantire un servizio di alta qualità nella propria rete di villaggi, ma offre anche un’unica a chi sta cercando un impiego in unin continua crescita.