Chiara Petrolini, le parole strazianti dei genitori della ragazza

Spuntano le intercettazioni trae iregistrate nella caserma dei carabinieri di Parma. Papà e mamma, inizialmente increduli, inorridiscono di fronte alla confessionegiovane sull’uccisione del suo bambino – e non sapevano ancora che i neonati erano due- sepolto i nel giardinovilletta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove viveva. Leggi anche: Neonati sepolti, il racconto di: “È la prima cosa che mi è venuta in mente”Leggi anche: Margaret Spada, irompono il silenzioLedeididi, la 22enne accusata di omicidio premeditato nell’ambito dell’inchiesta sul ritrovamento del cadavere e dei resti di due neonati, erano all’oscuro delle gravidanzefiglia e quando si erano ritrovati nella caserma dei carabinieri a dover dare risposte sul primo neonato trovato seppellito nel giardinoloro abitazione.