Charlene di Monaco, dolcissima pistolera alla corsa per i bambini

Un colpo di pistola in aria per dare il viabenefica: eccoWittstock in versione “” per una buona causa. La famosa maratona del cuore No Finish Line è stata lanciata aprincipessa, 46 anni, in rappresentanza del marito Alberto, che tradizionalmente concede il suo alto patronato all’iniziativa. GUARDA LE FOTOdi: il recap fotografico della sua estate gioiosadibeneficaPer otto giorni, i partecipanti puntano a completare quanti più giri possibile del percorso, senza porsi alcun limite. Il fine dell’iniziativa, giunta25esima edizione, è raccogliere donazioni che verranno poi devolute ad associazioni che operano per il benessere deimalati o svantaggiati.