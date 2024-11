Calciomercato.it - Capuano torna all’attacco: “È una vergogna. Io alla Roma? Vi spiego” | VIDEO ESCLUSIVO

Dalle dimissioni a Foggia al Var, il tecnico di Salerno intervistato dall’inviato di Calciomercato.it al Gran Galà del Calcio“Dimissioni a Foggia? È una scelta che rifarei altre mille volte”. Così Eziolinosul suo addio ai rossoneri al ‘Gran Galà del Calcio’. “Come rifarei quella di andare al Foggia, nonostante avessi in ballo altre 3-4 cose – ha aggiunto il tecnico, intervistato in esclusiva dall’inviato di Calciomercato.it – Lo dovevo a me stesso,mia dignità per quello che era successo. Sarei andato via anche se avessimo vinto. Tantissimi non l’avrebbero fatto, ma io sono questo. È giusto che l’abbia fatto”.Dalle dimissioni dal Foggia passando per il Var, parla Eziolino– calciomercato.itNel momento in cui c’è una disgrazia illimitata e vai a giocare sullo stesso campo dopo otto giorni – rincaracontro la FIGC – Avevo chiesto determinate cose.