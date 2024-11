Sport.quotidiano.net - Campinoti si gode il titolo di Martin: “Jorge mi disse ‘faremo la storia’”

Barcellona, 17 novembre 2024 – Pramac efanno la storia e vincono ilmondiale con un team satellite, prima volta da quando esiste la categoria della Moto gp, grazie a, che ha battuto di dieci punti Pecco Bagnaia nonostante le undici vittorie stagionali dell’italiano. Un saluto col botto perche dal prossimo anno sarà Yamaha, lasciando Ducati dopo vent’anni, e per, che porterà il numero uno in carena su Aprilia, la scelta dopo la decisione di Ducati di promuovere Marc Marquez. Già due anni favenne ‘scartato’ e gli fu preferito Enea Bastianini e, smaltita l’iniziale delusione, si mise in testa di fare la storia. Ci è riuscito.: “Grande rapporto con Ducati.mi.” Solo nella 500, con la squadra Nastro Azzurro di Vale Rossi, un team satellite era riuscito a vincere un campionato piloti, così Pramac entra di diritto nella storia del motomondiale, al termine di un biennio sontuoso visto che un anno fa ci fu ilmondiale tra i team.