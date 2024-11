Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Theo Hernandez rompe con RedBird: niente rinnovo!

punta il dito contro Gerry Cardinale e: ilè sempre più lontano e c’è un chiaro motivo!: una situazione che continua a rimanere in una pericolosa situazione di stand-by. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, però, ci sarebbe un motivo ben chiaro per cui il terzino francese non starebbe collaborando in maniera attiva alla risoluzione del caso prolungamento di contratto. Sì, perché il vice-capitano rossonero non avrebbe preso bene la scelta didi dare priorità ai rinnovi di Tijjani Reijnders (fino al 2030), Matteo Gabbia (fino al 2029) e Mike Maignan (fino al 2029).si aspettava che la dirigenza del club di via Aldo Rossi, mettesse il suodavanti a tutto, vista l’importanza del giocatore per la formazione allenata da Paulo Fonseca.