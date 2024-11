Unlimitednews.it - Buoni pasto, ANSEB “Con tetto commissioni rischio aumento costi welfare”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’introduzione anche nel settore privato di undel 5% allepagate dai commercianti agli emittenti di, la cui discussione si apre domani, potrebbe avere conseguenze drammatiche sulla concorrenza, sul settore e anche per i lavoratori”. Lo dichiara Matteo Orlandini presidente di(Associazione Nazionale Società Emettitrici), in merito al ddl Concorrenza che il 19 novembre va in discussione alla Camera.“La stessa misura introdotta nel 2022 per i contratti nel settore pubblico ha portato a undeideiper la pubblica amministrazione pari a circa 100 milioni di euro – spiega-. La stessa cosa potrebbe succedere nel settore privato dove le aziende riscontrerebbero maggioriper almeno un 6% (differenziale tra l’attuale media commissionale dell’11%, calcolata da Fipe, e le future medie), per un importo stimabile in 180 milioni annui, pari a 153 euro l’anno per lavoratore”.