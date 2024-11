Thesocialpost.it - Bonus Asilo Nido 2024: scadenze, importi e modalità per fare domanda

Leggi su Thesocialpost.it

La scadenza per richiedere il, destinato alle famiglie con bambini fino a 36 mesi iscritti a nidi pubblici o privati, si avvicina. Sarà possibile inviare laentro il 31 dicembre, attraverso una procedura telematica gestita dall’INPS.variabili in base all’ISEEIl contributo può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro, ma l’importo effettivo dipende dall’ISEE del nucleo familiare e dalla presenza di eventuali altri figli sotto i 10 anni. La distribuzione dei benefici è la seguente:ISEE fino a 25.000 euro: importo massimo di 3.000 euro, suddiviso in 11 rate (10 da 272,73 euro e una da 272,70 euro).ISEE tra 25.001 e 40.000 euro: contributo di 2.500 euro, suddiviso in 11 mensilità (10 da 227,27 euro e una da 227,30 euro).ISEE superiore a 40.