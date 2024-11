Gaeta.it - Bolzano: espulsione per il ladro di sigarette e Gratta e Vinci

Facebook WhatsAppTwitter Il furto di un considerevole carico diha portato all’identificazione e all’di un uomo di nazionalità tunisina a. Questo episodio, avvenuto il 7 ottobre scorso in un negozio della centralissima via Santa Geltrude, ha scosso la comunità locale, che ora cerca risposte sul fenomeno dei furti nella zona.Identificazione del colpevoleLe indagini condotte dalla Questura dihanno portato rapidamente all’identificazione del, un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine. Questo tunisino presenta un lungo trascorso criminale, già arrestato l’anno precedente per un furto simile. La sua identificazione è stata possibile grazie a un’accurata analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nel negozio e a diverse testimonianze di testimoni che hanno assistito al furto.