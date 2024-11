Thesocialpost.it - Black Friday, quando inizia, come funziona e quanto dura: tutto quello che devi sapere

Leggi su Thesocialpost.it

Ilè alle porte, e milioni di persone inil mondo, Italia compresa, si apprestano a fare acquisti online e nei negozi anche in vista dei regali natalizi. I vari marchi e i vari negozi gridano a offerte imperdibili e promettono di farci spendere molto meno rispetto ad altri giorni dell’anno per un certo prodotto. Ma è davvero così? O è solo marketing? Esapere se lo sconto è veritiero e il sito affidabile? Altroconsumo ha risposto a questa e ad altre domande fondamentali per aiutare i consumatori a orientarsi e a non prendere fregature. Per chi non lo sapesse,significa “venerdì nero“, ed è il nome con cui negli Stati Uniti si indica il giorno che segue il Thanksgiving Day (il giorno del Ringraziamento). Il Ringraziamento cade sempre il quarto giovedì di novembre,decise Abramo Lincoln nel 1863.