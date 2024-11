Lanazione.it - Autunno, stop alla caduta dei capelli con 2 mele Annurca al giorno

Firenze, 18 novembre 2024 – Siamo nel pieno dell’, la stagione delladei. Ne troviamo in grosse quantità sul cuscino e sulla spazzola, ma niente panico: perdere inel periodo autunnale, assicurano gli esperti, è assolutamente normale e fa parte del ciclo vitale del capello che va dai due ai sei anni e si divide in tre fasi. La prima fase, la più lunga, è quella della crescita. Nella seconda, che dura all’incirca tre mesi, la crescita inizia ad involvere; fino ad arrivare all’ultima fase nella quale il bulbo si atrofizza ed il capello cade per lasciar spazionascita di un nuovo capello. Ladeiinnaturale invece è un problema che può affliggere sia uomini che donne, a qualsiasi età e stagione. Le cause delladeipossono essere diverse, tra cui fattori genetici, ormonali, stress, alimentazione scorretta e uso di farmaci.