Tpi.it - Astensionismo record anche in Umbria ed Emilia-Romagna: così la democrazia diventa oligarchia

Il vero vincitore delle regionali innon è né il centrodestra né il centrosinistra, ma è l’, segno di un distacco tra politica e cittadini che i partiti colpevolmente da troppo tempo fingono di non vedere.Ormai stando persino frustrante sottolinearlo, tale è l’apatia delle forze parlamentari di fronte a questo problema che di anno in anno si fa più grave. Eppure proprio l’importanza della questione impone di continuare a rimarcare i numeri.Tra domenica 17 novembre e la mattina di lunedì 18 inha votato solo il 52,27% degli aventi diritto: non erano mai statipochi. In quelle stesse ore inpiù di un cittadino su due ha disertato le urne: l’affluenza è stata del 44,47% (e nove anni fa, nel 2015, era andata ancora peggio: 37,71%).