Arrivano i Live Start Points in EA SPORTS FC 25, ecco a cosa servono e cosa dovete fare

Con l’introduzione deiin EAFC 25, EAha innovato l’esperienza delle modalità Carriera Manager e Giocatore, permettendo di iniziare una carriera partendo da eventi reali della stagione calcistica europea 2024/2025. Questa funzionalità mira a offrire una maggiore immersione e autenticità, portando il gioco ancora più vicino alla realtà.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!sono i?Irappresentano un nuovo sistema che consente di iniziare una carriera in Manager o Player Mode in un momento specifico della stagione, riflettendo eventi reali accaduti nei principali campionati europei. Attraverso questa funzione, puoi prendere il controllo della tua squadra preferita o del tuo giocatore in un punto esatto del calendario calcistico, con classifiche, risultati e calendari aggiornati in tempo reale.