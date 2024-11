Lanazione.it - Amici della Zizzi. Addio al padre dell’associazione

Leggi su Lanazione.it

Il territorio ha perso un uomo dal cuore grande. E’ venuto a mancare a 59 anni Riccardo Ripoli, conosciutissimo fondatore e presidente, nata nel 1987 e impegnata nella prevenzione e accoglienza dei minori in difficoltà. L’associazione da lui creata e animata – una casa estiva di questa realtà si trova a Orentano – è da decenni un punto di riferimento importante per il sostegno di tanti minori in difficoltà sia tramite l’affido familiare sia tramite attività come il doposcuola. L’Associazionenacque proprio per volere di Ripoli, in memoriamadre Anna Sofia detta “”. Insieme ad altri, Riccardo aveva iniziato, l’anno precedente, a dare ripetizioni privatamente a bambini con disagio ma da subito sentì l’esigenza di fare qualcosa di più.