Calciomercato.it - Addio Arabia, tornano tutti in Serie A: operazione nostalgia, da Verratti a Milinkovic-Savic

Onda di ritorno dalla Saudi League verso il nostro campionato:e gli altri big che potremmo rivedere presto nei nostri stadiIl 2023 era stato l’anno della ‘consacrazione’ definitiva della Saudi League come importante attore di mercato e della vera e propria corsa all’oro da parte di tanti importanti calciatori dei campionati europei verso la nuova frontiera. La si annunciava come una sorta di rivoluzione nel settore delle trattative calcistiche e forse per un po’ lo è apparsa davvero. Ma le cose, probabilmente, stanno già cambiando.inA:, da– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) C’è chi nella nuova esperienza si sta trovando piuttosto bene. E chi invece sta già pensando di cambiare aria e tornare indietro, non esaltato da un contesto agonistico non troppo competitivo, per lo meno non a certi livelli, magari con riflessioni a 360 gradi sulla propria scelta di vita.