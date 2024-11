Gaeta.it - A Chieti cresce il numero di donne che cercano aiuto contro la violenza

Facebook WhatsAppTwitter Unnte dista cercando sostegno al Centro AntiDONNA ALPHA di. Tra novembre 2023 e novembre 2024, il centro ha registrato 323 richieste di, suddivise tra informazioni, consulenze psicologiche e legali. Questi dati sono stati resi pubblici in occasione della presentazione delle iniziative promosse per la ‘Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellasulle’, in programma adal 25 al 28 novembre, che includerà laboratori didattici dedicati alle nuove generazioni.I dati del centro antidiLe statistiche del Centro AntiDONNA ALPHA evidenziano una realtà complessa e preoccupante. Tra le 323che si sono rivolte al centro, 187 hanno richiesto informazioni generali, mentre 68 hanno cercato consulenze legali specifiche.