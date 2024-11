Ilfattoquotidiano.it - Ventiduenne tenta di gettarsi da una finestra dopo un brutto voto all’università, salvato da due agenti

Acciuffato per le gambe dai poliziotti che gli hanno impedito dida una. Il salvataggio è stato portato a termine daglidel commissariato Quarto Oggiaro di Milano e ilè un giovane studente universitario di 22 anni che aveva avuto unun esame per cui aveva studiato tanto. È tutto avvenuto venerdì 15 novembre. A chiamare i soccorsi il padre del ragazzoaver visto il figlio in uno stato di grande agitazione.Neltivo di riportarlo alla calma e di rassicurarlo, il padre, ad un certo punto, ha sentito il figlio urlare dal figlio “Oggi mi ammazzo se non l’avete capito, non ha più senso la vita!” prima che il giovane si scagliasse contro alcuni mobili danneggiandoli. Intervenuti nell’appartamento al primo piano, i poliziotti hanno cercato subito di instaurare un dialogo con il giovane per entrare in confidenza e tranquillizzarlo.