Thesocialpost.it - Va in palestra e sparisce nel nulla, tre giorni dopo lo trovano morto dove nessuno poteva immaginare

Un tragico episodio ha scosso Indianapolis, negli Stati Uniti,il corpo di un uomo di 39 anni, Derek Sink, è stato trovato senza vita in un lettino abbronzante di una. La scoperta è avvenuta lunedì scorso, treche la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa.Leggi anche: In ospedale da otto mesil’intervento in Albania. Il dolore del fratello di Simone: “Infranti i nostri sogni”La dinamica dei fattiSecondo le prime ricostruzioni, venerdì Sink si era recato inper la prima volta, con l’intenzione di iscriversi. Quel giorno era uscito di casa insieme alla compagna e alla figlia di lei, che si erano fermate lungo la strada per fare compere. Arrivate in, non trovandolo, le due avevano cercato l’uomo nei dintorni e in un vicino centro commerciale, pensando infine che fosse rientrato autonomamente a casa.