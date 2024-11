Ucraina raid russi con missili e droni | Colpita la rete energetica La Polonia mobilita i suoi jet

Leggi su Open.online

Mentre si avvicina il millesimo giorno di guerra in, diverse regioni hanno subito pesanti attacchi da parte dei. I massicci bombardamenti hanno riguardato in particolari le regioni a sud di Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv e Chernihiv, ma anche nella zona occidentale. Per questo motivo la, che dal 1999 è parte della Nato, ha fatto levare in volo ijet militari preoccupata dagli attacchivicino al confine. Secondo le autorità ucraine, idi Mosca avevano come obiettivo ladel Paese. «È in corso un massiccio attacco al sistema elettrico, le forze russe stanno attaccando gli impianti di produzione e trasmissione di elettricità in tutto il Paese», ha dichiarato il ministro dell’Energia dell’, German Galushchenko. Sono state colpite diverse centrali e infrastrutture, causando interruzioni nella fornitura di energia nella regioe di Kiev, e negli oblast di Donetsk, in Donbass, e di Dnipropetrovsk.