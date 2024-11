Iltempo.it - Torna "Un medico in famiglia"? La risposta di "Cettina" fa sperare i fan...

Il ritorno delle fiction che per anni hanno tenuto gli italiani incollati alla tv sembra ormai di moda. Nelle ultime settimane, per esempio, a creare scalpore è stata la conferma dell'inizio delle riprese di una nuova stagione de "I Cesaroni". Ma tra le serie che più hanno conquistato il cuore dei telespettatori c'è sicuramente "Unin", che ha narrato con semplicità e simpatia le vicende dei Martini. Qualche giorno fa è stato Lino Banfi, che per lungo tempo ha dato voce e corpo a nonno Libero, a riaccendere la speranza dei fan facendosi riprendere negli studi di Cinecittà davanti alla storica casa in cui abitavano i protagonisti della fiction e ammettendo di avere una certa nostalgia del personaggio e di tutto il team. Oggi, ospite a Domenica In, sulla questione è stata interrogata Lunetta Savino, interprete della mitica colf "".