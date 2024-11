.com - Tor Bella Monaca, maltrattava e estorceva soldi ai genitori: arrestato 23enne

Un giovane di 23 anni, residente a Roma Tor, è statodai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti dei suoi. L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione al 112 che ha messo in luce una situazione di abusi domestici in corso da tempo.Tor, minacce aiIl ragazzo, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe reagito in maniera violenta durante una discussione con i, sfondando con un pugno il vetro della porta della sua stanza e ferendosi alla mano. La reazione ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che sono intervenuti prontamente in via Baldassarre Aloisi, trovando iin evidente stato di preoccupazione.Secondo quanto dichiarato dal padre, di 61 anni, e dalla madre, di 56, il giovane avrebbe maltrattato la coppia per lungo tempo, minacciandoli di morte e chiedendo loro somme di denaro per acquistare sostanze stupefacenti.