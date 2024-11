Ilgiorno.it - SnowitPass, in pista con il ‘pay per use’: ora si paga solo il tempo effettivo sugli sci

Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio – È nato: d’ora in poi siper ileffettivamente passatosci. Snowit, la piattaforma digitale che sta innovando il settore degli sport invernali e il turismo della montagna, compie un ulteriore passo avanti e presenta lo skipass “pay per use“ più flessibile di sempre, perché offre la libertà di sciarendoper ileffettivamente trascorso in, con soglia stagionale in alcune località e soglia regionale in Lombardia, superando le divisioni tra skipass giornaliero e plurigiornaliero. Con esso si accede agli impianti di oltre 40 località sciistiche e sisecondo il tariffario della località. La novità è che non occorre più acquistare uno skipass stagionale in anticipo: a Bormio, Livigno, Pontedilegno-Tonale e Santa Caterina Valfurva, raggiunta la soglia di prezzo dello stagionale, le sciate successive saranno gratuite.