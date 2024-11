Digital-news.it - Sky TG24, arriva 'Connessi', il nuovo programma interattivo condotto da Chiara Piotto

È in arrivo, ilsettimanale di Skyda, giornalista tv e digital, tra i volti on air e social di Sky, per cui ricopre anche il ruolo di inviata a Parigi, con la cura editoriale di Andrea Dambrosio, in onda da domenica 17 novembre alle 21.00. Un appuntamento per discutere l'attualità che cambia la nostra vita con un linguaggio innovativo, con ospiti in studio e interagendo in diretta con chi segue ilsugli account social di Skysarà infatti in diretta su tutte le piattaforme di Sky, on air e online.La trasmissione social è parte integrante del format: tramite le live sui canali Instagram e TikTok, dove sarà anche possibile registrarsi all'evento visibile sul profilo della testata per ricevere una notifica dell'avvio della diretta domenica sera, si potrà commentare e fare domande, partecipando alla discussione in studio che ogni settimana, vedrà la partecipazione di ospiti noti per la loro capacità di raccontare l'attualità sui social.