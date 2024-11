.com - Serie C Femminile / Jesina Aurora, che batosta! Il Trento vince 7-2

Brutto k.o. tecnico per le leoncelle, che in casa delvengono sconfitte con un tennistico 7-2: il riassunto e il tabellino della gara, 17 novembre 2024 – Undicesima giornata da dimenticare per la, che all’ O Mantovan diè stata travolta con un sonoro 7-2.Un brutto passo falso nel cammino delle leoncelle, che non riescono a prendere campo, subiscono l’offensiva delle trentine e si vedono interrompere il buon periodo di forma, caratterizzato da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare.Nel primo tempo partono fortissimo le gialloblu padroni di casa, che passano subito in vantaggio con la rete di Del Frate, a cui laè brava a rispondere con il gol del pareggio di Gambini che ristabilisce subito l’equilibrio.Dopo il gol del pareggio le jesine non riescono più a mantenere il ritmo delle altoatesine, che chiudono il primo tempo sul parziale di 4-1 con le reti di Volpatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, del capocannoniere Rosa su calcio di rigore e di Tomasi su calcio di punizione.