Quando gioca Sinner in Coppa Davis? Date, orari precisi, avversarie. Occhio ad Alcaraz…

Jannikha vinto due Slam (Australian Open e US Open), tre Masters 1000 (Cincinnati, Miami, Shanghai) e le ATP Finals in una stagione semplicemente da sogno. Il numero 1 del mondo non si vuole accontentare dopo la cavalcata memorabile culminata con il sigillo firmato sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino e sogna di mettere la ciliegina sulla torta a un’annata agonistica incredibile. Il fuoriclasse altoatesino trascinerà infatti l’Italia alle Finals di, che andranno in scena sul cemento di Malaga dal 19 al 24 novembre.L’azzurro sarà il leader indiscusso della squadrata capitanata da Filippo Volandri in terra spagnola, dove si cercherà di replicare l’apoteosi di dodici mesi fa: l’Italia era tornata ad alzare al cielo la mitica Insalatiera dopo 47 anni di digiuno e ora inseguirà la seconda affermazione consecutiva, mai riuscita nella storia del Bel Paese.