Anteprima24.it - Qualità della vita 2024, Napoli dato impietoso: è 95esima

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoScala quattro posizioni, ma) resta nei bassifondiclassifica provinciale sulla. L’indagine annuale realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, è giunta alla 26ª edizione. E stando ai risultati, pone domande. La prima: la narrazione sul boom turistico non servirebbe a cambiare il benessere degli abitanti.I principali elementi di, esaminati dalla ricerca, sono infatti servizi, soglia di reddito, infrastrutture,lità del tessuto produttivo. Milano è prima, seguita da Bolzano e Monza eBrianza. E il podio non sembra casuale. Viceversa, in fondo alla classifica troviamo Caltanissetta (107esima), Reggio Calabria (106esima e Agrigento (105esima).Lo studio si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, turismo, reddito e ricchezza.