Promozione / Fermignanese, solo parità (0-0) contro la Pergolese

Portieri attivi e sempre pronti ad intervenire in maniera decisiva. Sul finale occasione ghiotta per la formazione ospite VALLESINA, 17 novembre 2024 – Lanon riesce a superare unaguardinga e ben disposta.Diverse le defezioni sull’uno e sull’altro fronte con la squadra di casa che prova subito a pungere e gli ospiti a reagire con Marcantognini e Aluigi sempre pronti a dire di no.Nella ripresa stesso copione ma sul finale e dellala palla buona, non sfruttata, che poteva far gridare al colpaccio.: Marcantognini, Santi, Labate, Giovanelli Fraternali, Andrea Fraternali, Mariotti, Cantucci (Garota), Bozzi, Izzo (Luca Fraternali), Patrignani (Lucciarini), Surano (Saidykhan). (A disp. Fini, Geusa, Leknikaj, Patarchi, Ragni). All. Pazzaglia.: Aluigi, Salciccia, Luciani, Elia Lattanzi (Bartolucci), Rebiscini, Savelli, Marinelli (Francesco Lattanzi), Fontana, Petrucci (Anastasi), Montagnoli (Bonafede), Bucefalo (Ghetti).