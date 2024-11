Ilgiorno.it - "Più prevenzione, così tagliamo i costi sanitari"

Ancora lontani dall’obiettivo europeo di ridurre del 50% gli incidenti mortali nel 2030, poca la, tanto lavoro ancora da fare per arrivare all’obiettivo di azzerare le morti sulle strade. Per Roberto Merli, presidente dell’associazione bresciana “Condividere la strada della vita“, che riunisce famigliari delle vittime della strada, non ci sono dubbi. "Siamo ancora indietro rispetto agli obiettivi europei perché si investe ancora poco sulla sicurezza stradale. Bisogna investire su infrastrutture, formazione, informazione, forze dell’ordine, che hanno un ruolo dioltre che di repressione". Non si tratta solo di un dovere ma investire inconviene. "Idelle ospedalizzazioni per i feriti sono altissimi, si parla di 18 miliardi di euro l’anno (2,8 nella sola Lombardia, ndr).