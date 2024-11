Secoloditalia.it - Papa Francesco punta il dito sul Medio oriente: “Si indaghi se a Gaza è in atto un genocidio”

Leggi su Secoloditalia.it

“A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”: lo dicenel suo nuovo libro ‘La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore’ di cui il quotidiano La Stampa anticipa oggi alcuni brani. Il volume, a cura di Hernán Reyes Alcaide, uscirà martedì in Italia, Spagna e America Latina, e poi a seguire in vari altri Paesi.nel suo libro in uscita nei prossimi giorni spiega che “è assolutamente necessario affrontare nei Paesi d’origine le cause che provocano le migrazioni”, secondo lo stesso ‘Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato’ del 2017. “È necessario – spiega– che i programmi attuati a questo scopo garantiscano che, nelle aree colpite dall’instabilità e dalle ingiustizie più gravi, si dia spazio a uno sviluppo autentico che promuova il bene di tutte le popolazioni, in particolare dei bambini e delle bambine, speranza dell’umanità.