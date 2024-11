Liberoquotidiano.it - "Ora tira su il piede...": Marco Liorni è terrorizzato da Christian, un caso a L'Eredità

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una puntata per certi versi indimenticabile, quella de L'di sabato 16 novembre. Siamo ovviamente su Rai 1, nello studio di, al game-show campione di ascolti in cui ci si gioca tutto sulle parole. Una puntata segnata dalla strepitosa performance di, il campione in carica, che ha portato a casa il montepremi pieno alla Ghigliottina: ben 160mila euro in gettoni d'oro. Protagonisti del Triello sono stati Margherita, Mattia e. Margherita ha aperto la sfida con la prima domanda "pigliatutto", decidendo di colpire Mattia. Tuttavia, un errore nella risposta ha ribaltato la situazione: Mattia si è aggiudicato metà della sua, salendo a 50mila euro, al pari di, mentre Margherita è rimasta a 40mila. Una situazione che, come si è visto dalla sua reazione, non ha preso affatto bene.