Neonati sepolti a Parma le intercettazioni dei genitori di Chiara Petrolini | Non avevi la pancia com’è possibile? Hai rovinato la vita a tutti

Leggi su Open.online

Rabbia e incredulità. Idi, la 21enne di Vignale di Traversetolo () accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, non si capacitano cosa sia successo. Il 19 agosto vengono intercettati nella sala d’attesa del nucleo investigativo dei carabinieri di, sono rientrati dagli Stati Uniti e su di loro si è abbattuta una tragedia. Negli stralci dell’ordinanza pubblicata da Repubblica viene fuori tutta la loro amarezza. «Halatua e a», dicono riflettendo anche sul peso sociale della morte dei duepartoriti dalla figlia, «Come faremo a girare in paese e a guardare le persone in faccia? A guardarci?».La paura della madre: «qua andiamo in prigione»Quel giorno i carabinieri informano Roberto ed Elisache sono indagati insieme alla figlia di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.