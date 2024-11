Thesocialpost.it - Napoli, lite a Scampia: accoltellato un 19enne, denunciata una 15enne

Un ragazzo di 19 anni è statodurante unaavvenuta nella notte nella periferia di, nei pressi dell’uscita della metropolitana-Piscinola. A compiere l’aggressione sarebbe stata una ragazza di 15 anni, che è stata successivamente.Leggi anche: 52enne rientra a casa e muore, aveva detto alla moglie: “Vado a prendere le birre”I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove il giovane era stato accompagnato dai familiari. Il ragazzo presentava una ferita da arma da taglio al retto dell’addome, con una prognosi di 15 giorni. È attualmente ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita.Dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo la mezzanotte. La vittima e la presunta aggressore si conoscevano, pur non essendo fidanzati.