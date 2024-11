Lanazione.it - Museo in centro: "Qui raccolgo tutti i ricordi"

Leggi su Lanazione.it

"I numeri uno", c’è scritto nella lettera per invitarlo alla premiazione insieme a nomi che nel 1986 erano il top. Attori e politici, esponenti dell’economia. "E poi c’ero io", sottolinea Aceto. Gran parte deldi una vita, quella da fantino del Palio che l’ha reso famoso nel mondo, hanno già traslocato nei locali dove nascerà un. Che racconterà i successi e i tantissimi riconoscimenti ricevuti non solo quando ancora correva ma anche dopo. Giubbetti, zucchini, il nerbo. E poi coppe di ogni tipo, che narrano di quando le corse si facevano ancora in maniera artigianale ma avevano sicuramente più ’sapore’. Ci sono i libri dedicati ad Aceto, quello scritto da Luca Luchini per esempio. "Questa è la raccolta di articoli che mi regalò Pierluigi Piccini", indica un volume con la rassegna stampa che parte da metà anni ’60.