Ilgiorno.it - Multa da 70mila euro all’influencer disturbatore ‘Il Gabbrone’: ha guadagnato dalla pubblicità sul gioco d’azzardo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Ilseriale Gabriele Bagnulo, meglio noto con il nickname ‘Il, dovrà pagare una sanzione diper la violazione dell’articolo del “Decreto Dignità” che vieta di diffondere qualsiasi forma direlativa a scommesse eper combattere la ludopatia. L’ordinanza, notificata alla ditta individuale di San Donato Milanese che gestiva l’account del giovane influencer, rientra in un’operazione più ampia dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha messo nel mirino decine di content creator, vale a dire persone che generano e veicolano contenuti sulle piattaforme digitali più seguite. In particolare, l’attenzione dell’Authority si è concentrata sull’eventuale presenza di video promozionali legati al mondo delcon vincita di denaro: basti dire che nell’ultima tranche sono stati 21 iti per lo stesso motivo.